Стало известно, насколько серьезна травма голкипера "Барселоны"

Голкипер "Барселоны" Жоан Гарсия получил травму в матче Лиги чемпионов против "Ньюкасла".

Как передает İdman.Biz, вратарь был заменен на 82-й минуте встречи, уступив место Войцеху Щенсны.

По информации Esport3, повреждение оказалось не слишком серьезным - Гарсия пропустит около двух недель. В клубе сохраняют спокойствие относительно состояния основного голкипера.

Окончательный диагноз станет известен после медицинского обследования, которое футболист пройдет в ближайшее время.

Напомним, "Барселона" разгромила "Ньюкасл" со счетом 7:2 и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. В ближайшем матче Ла Лиги каталонцы сыграют против "Райо Вальекано", после чего наступит пауза на игры сборных.