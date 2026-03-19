Стало известно, насколько серьезна травма голкипера "Барселоны"

Голкипер "Барселоны" Жоан Гарсия получил травму в матче Лиги чемпионов против "Ньюкасла".

Как передает İdman.Biz, вратарь был заменен на 82-й минуте встречи, уступив место Войцеху Щенсны.

По информации Esport3, повреждение оказалось не слишком серьезным - Гарсия пропустит около двух недель. В клубе сохраняют спокойствие относительно состояния основного голкипера.

Окончательный диагноз станет известен после медицинского обследования, которое футболист пройдет в ближайшее время.

Напомним, "Барселона" разгромила "Ньюкасл" со счетом 7:2 и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. В ближайшем матче Ла Лиги каталонцы сыграют против "Райо Вальекано", после чего наступит пауза на игры сборных.

Новости по теме

Салах вошел в топ-10 бомбардиров Лиги чемпионов всех времен
05:12
Мировой футбол

Салах вошел в топ-10 бомбардиров Лиги чемпионов всех времен

Форвард "Ливерпуля" достиг отметки в 50 голов в главном еврокубке

Футболиста "Галатасарая" унесли на носилках после столкновения с щитом
03:00
Мировой футбол

Футболиста "Галатасарая" унесли на носилках после столкновения с щитом

Игрок "Галатасарая" получил травму и покинул поле на носилках
Определились пары четвертьфинала Лиги чемпионов
02:12
Мировой футбол

Определились пары четвертьфинала Лиги чемпионов

Турнир выходит на решающую стадию

"Бавария", "Атлетико" и "Ливерпуль" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов
02:00
Мировой футбол

"Бавария", "Атлетико" и "Ливерпуль" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Четыре команды уверенно прошли стадию 1/8 финала

Флик ответил критикам: "Вы говорили, что Левандовски пора заканчивать"
01:45
Мировой футбол

Флик ответил критикам: "Вы говорили, что Левандовски пора заканчивать"

Тренер "Барселоны" подчеркнул, что форвард остается одним из лучших

Чемпионат Турции: "Трабзонспор" выиграл, "Аланьяспор" разгромил
01:21
Мировой футбол

Чемпионат Турции: "Трабзонспор" выиграл, "Аланьяспор" разгромил

В туре Суперлиги также зафиксирована нулевая ничья в Стамбуле

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?
16 Марта 10:12
Борьба

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?

На чемпионате Европы U23 команда вновь взяла меньше золота
Коннор Макдэвид попал в скандал из-за использования снюса
16 Марта 17:17
Хоккей

Коннор Макдэвид попал в скандал из-за использования снюса - ВИДЕО

Капитан "Эдмонтон Ойлерз" столкнулся с критикой болельщиков после попадания в объективы камер

Рюдигер вступил в перепалку с Гвардиолой после матча Лиги чемпионов
18 Марта 10:59
Мировой футбол

Рюдигер вступил в перепалку с Гвардиолой после матча Лиги чемпионов - ВИДЕО

Эпизод произошел сразу после финального свистка

Пощады не было: "Барселона" уничтожила "Ньюкасл" и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов
18 Марта 23:41
Мировой футбол

Пощады не было: "Барселона" уничтожила "Ньюкасл" и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Семь голов на "Камп Ноу" принесли каталонцам уверенную победу