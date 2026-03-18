18 Марта 2026
Ямаль обошел Гвардиолу по матчам в старте Лиги чемпионов

18 Марта 2026 21:30
Ямаль обошел Гвардиолу по матчам в старте Лиги чемпионов

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль продолжает переписывать клубную историю в Лиге чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Opta, 18-летний футболист провел уже 28 матчей в стартовом составе "сине-гранатовых" в главном еврокубке. Таким образом, он превзошел показатель Хосепа Гвардиолы, который в свое время начинал в основе "Барселоны" 27 раз в Лиге чемпионов.

Очередной матч в старте Ямаль проведет против "Ньюкасла" в рамках 1/8 финала турнира. Встреча пройдет в Барселоне и откроет игровую программу дня в Лиге чемпионов.

Напомним, что первая игра между командами завершилась вничью со счетом 1:1.

