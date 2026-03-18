Камавинга может покинуть "Реал" за 40 млн евро

18 Марта 2026 21:14
Полузащитник "Реала" Эдуардо Камавинга может сменить клуб в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Грэма Бэйли, интерес к 22-летнему французу проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". Оба клуба готовы вступить в борьбу за игрока летом.

По информации источника, посредники уже уведомили заинтересованные стороны о том, что Камавинга может быть доступен за сумму около 40 миллионов евро.

Футболист перешел в "Реал" из "Ренна" в 2021 году за 31 миллион евро. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до лета 2029 года.

В текущем сезоне Камавинга провел 33 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Новости по теме

Ямаль обошел Гвардиолу по матчам в старте Лиги чемпионов
21:30
Мировой футбол

Ямаль обошел Гвардиолу по матчам в старте Лиги чемпионов

18-летний вингер установил новое достижение в "Барселоне"

Эзе повторил достижение Уолкотта в "Арсенале"
20:59
Мировой футбол

Эзе повторил достижение Уолкотта в "Арсенале"

Англичанин забил во всех четырех турнирах сезона
Ямаль и Рафинья выйдут в старте "Барселоны" на матч с "Ньюкаслом"
20:46
Мировой футбол

Ямаль и Рафинья выйдут в старте "Барселоны" на матч с "Ньюкаслом"

Каталонцы объявили состав на ответную игру Лиги чемпионов

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 70 млн за защитника "Айнтрахта"
20:31
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 70 млн за защитника "Айнтрахта"

Английский клуб заинтересован в молодом немецком футболисте

"Барселона" готовит новый контракт для главного тренера
19:59
Мировой футбол

"Барселона" готовит новый контракт для главного тренера

Клуб хочет продлить соглашение до 2030 года
Клуб Серии А отправил в отставку главного тренера
19:32
Мировой футбол

Клуб Серии А отправил в отставку главного тренера

Решение принято после разгромного поражения от "Фиорентины"

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?
16 Марта 10:12
Борьба

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?

На чемпионате Европы U23 команда вновь взяла меньше золота
Коннор Макдэвид попал в скандал из-за использования снюса
16 Марта 17:17
Хоккей

Коннор Макдэвид попал в скандал из-за использования снюса - ВИДЕО

Капитан "Эдмонтон Ойлерз" столкнулся с критикой болельщиков после попадания в объективы камер

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО
16 Марта 01:08
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО

В Польше прошел открытый турнир по дзюдо среди взрослых Warsaw European Open 2026

Названа дата проведения турнира UFC в Баку
16 Марта 19:26
ММА

Названа дата проведения турнира UFC в Баку

По информации источников, столица Азербайджана примет UFC Fight Night