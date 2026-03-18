Камавинга может покинуть "Реал" за 40 млн евро

Полузащитник "Реала" Эдуардо Камавинга может сменить клуб в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Грэма Бэйли, интерес к 22-летнему французу проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". Оба клуба готовы вступить в борьбу за игрока летом.

По информации источника, посредники уже уведомили заинтересованные стороны о том, что Камавинга может быть доступен за сумму около 40 миллионов евро.

Футболист перешел в "Реал" из "Ренна" в 2021 году за 31 миллион евро. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до лета 2029 года.

В текущем сезоне Камавинга провел 33 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.