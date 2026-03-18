Эзе повторил достижение Уолкотта в "Арсенале"

18 Марта 2026 20:59
Полузащитник "Арсенала" Эберечи Эзе отметился уникальным достижением в составе лондонского клуба.

Как сообщает İdman.Biz, англичанин стал вторым игроком "канониров" после Тео Уолкотта, которому удалось забить во всех четырех турнирах за один сезон. Ранее Уолкотт установил этот показатель в сезоне-2012/13.

Очередной мяч Эзе забил в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Байера". Футболист эффектно поразил ворота соперника ударом с лета с дистанции около 20-23 метров, отправив мяч точно в верхний угол.

По сумме двух встреч "Арсенал" уверенно обыграл "Байер" со счетом 3:1 и вышел в следующий раунд турнира.

