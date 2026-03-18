Ямаль и Рафинья выйдут в старте "Барселоны" на матч с "Ньюкаслом"

Футбольный клуб "Барселона" определилась со стартовым составом на матч Лиги чемпионов против "Ньюкасла".

Как сообщает İdman.Biz, главный тренер команды Ханс-Дитер Флик включил в основу Жоана Гарсию, Канселу, Кубарси, Эрика Гарсию, Мартина, Берналя, Педри, Фермина Лопеса, Ямаля, Рафинью и Левандовски.

Матч пройдет сегодня и начнется в 21:45 по бакинскому времени.

Напомним, что первая встреча между командами завершилась вничью со счетом 1:1. Победитель противостояния выйдет в четвертьфинал, где сыграет с сильнейшим в паре "Атлетико" - "Тоттенхэм".