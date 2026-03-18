"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 70 млн за защитника "Айнтрахта"

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к левому защитнику "Айнтрахта" Натаниэлю Брауну.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на CaughtOffside, английский клуб готов сделать предложение по трансферу 22-летнего игрока уже в летнее трансферное окно.

По информации источника, сумма сделки может составить около 70 миллионов евро. При этом текущая рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, оценивается в 35 миллионов евро.

Браун перешел в "Айнтрахт" из "Нюрнберга" в 2024 году за три миллиона евро. Его контракт с немецким клубом рассчитан до лета 2030 года.

В нынешнем сезоне защитник провел 34 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач.