Клуб Серии А отправил в отставку главного тренера

Футбольный клуб "Кремонезе" официально объявил об увольнении главного тренера команды Давиде Николы.

Как сообщает İdman.Biz, решение было принято после поражения от "Фиорентины" со счетом 1:4. Несмотря на недавние заявления специалиста о вере в сохранение места в элите, руководство клуба решило пойти на кадровые изменения.

В "Кремонезе" поблагодарили 53-летнего тренера за проделанную работу. Никола возглавлял команду с прошлого лета.

Под его руководством клуб провел 30 матчей, в которых одержал 5 побед, сыграл 9 раз вничью и потерпел 16 поражений. На данный момент "Кремонезе" занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Следующий матч команда проведет 21 марта на выезде против "Пармы".