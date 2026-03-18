Сенегал оспорит в CAS лишение титула чемпионов Африки

18 Марта 2026 12:58
Сенегальская федерация футбола (FSF) официально обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, оспаривая решение Апелляционного жюри Конфедерации африканского футбола (КАФ). Организация требует признать сборную Сенегала победителем Кубка африканских наций 2025 года (КАН-2025) и аннулировать техническое поражение (0:3), присужденное команде спустя два месяца после финала против Марокко.

Как сообщает İdman.Biz, поводом для разбирательства стал пересмотр итогов матча в Рабате (1:0 в пользу Сенегала), который завершился скандалом из-за демарша сенегальских игроков на 87-й минуте. Несмотря на то, что футболисты вернулись на поле и доиграли встречу, Апелляционное жюри КАФ признало действия команды нарушением регламента о продолжении игры.

В официальном заявлении Сенегальская федерация футбола (FSF) подвергла жесткой критике действия континентальной конфедерации. В документе подчеркивается: "Данное решение является инициированным под внешним давлением и несправедливым. Мы намерены защищать права сенегальского футбола всеми доступными законными способами в высшей инстанции. Принципы спортивной чести и эквивалентности не были соблюдены, что создает опасный прецедент для управления всем африканским футболом. Это несправедливое и беспрецедентное решение дискредитирует африканский футбол".

Сенегальская сторона настаивает, что факт доигрывания матча и итоговый счет на табло должны иметь приоритет над дисциплинарными эпизодами. Ожидается, что CAS вынесет вердикт в ускоренном режиме, так как титул официально уже был передан марокканской стороне.

Напомним, что финал КАН-2025 состоялся 18 января 2026 года. Сенегал выиграл на поле со счетом 1:0 (гол на 105-й минуте). Поводом для демарша сенегальцев на 87-й минуте стал не только назначенный пенальти, но и отмененный за несколько минут до этого гол Исмаилы Сарра. Статья 82 регламента КАФ, на которую сослалось Апелляционное жюри, гласит, что команда, покинувшая поле без разрешения судьи до окончания матча, считается проигравшей. CAS предстоит решить, аннулирует ли факт возвращения игроков на поле и доигрывание матча автоматическое применение этой статьи.

İdman.Biz
