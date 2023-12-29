"Галатасарай" и "Фенербахче" отказались играть в Саудовской Аравии - СКАНДАЛ

Матч за Суперкубок Турции, который должен был состояться в Саудовской Аравии, перенесен.

İdman.biz сообщает, что "Галатасарай" и "Фенербахче" отказались играть.

Такое решение команды приняли из-за требований местного правительства. Турецкую сторону не устроило то, что арабы запретили распространение и воспроизведение на трибуне фотографий Ататюрка, лозунгов «Мир дома, мир во всем мире» и «Как счастлив тот, кто говорит, что я турок» Руководство обоих клубов отказалось явиться после встречи с президентом Федерации футбола Турции.

Отметим, что игра «Галатасарай» - «Фенербахче» должна была начаться в 21:45.

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21:24

Разразился скандал вокруг матча финала Суперкубка Турции, который должен стартовать в Саудовской Аравии.

Как сообщает İdman.biz, запреты местных властей поставили под вопрос проведение игры.

Во время матча между «Галатасараем» и «Фенербахче» арабы запретили публиковать и воспроизводить на трибунах фотографии Ататюрка, лозунги «Мир дома, мир во всем мире» и «Как счастлив тот, кто говорит, что я турок». В матче, приуроченном к 100-летию Турции, командам не разрешили выйти на поле в одежде с изображением Ататюрка. По этой причине «Галатасарай» вернулся в отель, не пойдя на запланированную перед игрой тренировку.

Президенты обоих клубов Али Коч и Дурсун Озбек встретились с президентом Федерации футбола Турции ​​Мехметом Буюкекши. Хотя сообщалось, что после этой встречи команды будут тренироваться, окончательное решение пока не принято.

Следует отметить, что игра «Галатасарай» - «Фенербахче» должна состояться 30 декабря в городе Эр-Рияд.

İdman.biz