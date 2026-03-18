Вратарь "Буде-Глимт" побил рекорд ЛЧ по количеству сейвов

18 Марта 2026 10:01
30-летний российский голкипер норвежского футбольного клуба "Буде-Глимт" Никита Хайкин установил новый рекорд Лиги чемпионов УЕФА по количеству сейвов в рамках одного розыгрыша. По итогам выступления команды в сезоне 2025/26 Хайкин совершил 68 сейвов в 12 матчах турнира.

Как сообщает İdman.Biz, Хайкин обошел предыдущего рекордсмена — вратаря мадридского "Реала" Тибо Куртуа, который в сезоне 2021/22 совершил 59 спасений. Третье место в этом рейтинге занимает легендарный чех Петр Чех с 58 сейвами в одном сезоне. Несмотря на выдающуюся игру вратаря, "Буде-Глимт" завершил выступление в турнире на стадии 1/8 финала, уступив лиссабонскому "Спортингу" по сумме двух встреч (3:0, 0:5).

В текущем сезоне Хайкин стал ключевым фактором успеха норвежского клуба, который на пути к плей-офф одержал победы над такими грандами, как "Манчестер Сити" и "Атлетико", а также выбил миланский "Интер". Особенно примечательным стал матч против "Ювентуса", в котором Никита совершил 12 сейвов за одну игру, установив также национальный рекорд для российских вратарей в Лиге чемпионов.

İdman.Biz
