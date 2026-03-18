У Сенегала отобрали трофей КАН: команде присудили техническое поражение в финале с Марокко

Африканская конфедерация футбола (CAF) на официальном сайте объявила, что сборной Сенегала присуждено техническое поражение в финальном матче Кубка африканских наций с Марокко.

"Апелляционный совет Африканской конфедерации футбола (CAF) постановил, что в соответствии со статьей 84 Регламента Кубка африканских наций сборная Сенегала объявляется проигравшей в финальном матче Кубка африканских наций 2025 года с Марокко со счетом 3:0", — написано в заявлении CAF.

Напомним, в решающем матче соревнования сборная Сенегала покинула поле на 98-й минуте после пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе. Встреча возобновилась спустя 13 минут и завершилась победой сенегальской национальной команды со счётом 1:0.