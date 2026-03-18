ФИФА объявила о сотрудничестве с YouTube в рамках чемпионата мира 2026 года

18 Марта 2026 00:45
Международная федерация футбола (ФИФА) и интернет-видеоплатформа YouTube заключили соглашение в преддверии чемпионата мира по футболу 2026 года. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает пресс-служба ФИФА в социальной сети Х.

Отмечается, что данное партнерство позволит вещательным компаниям, обладающим правами на трансляцию матчей, показывать игры в прямом эфире на видеоплатформе, предоставляющей глобальный доступ молодым зрителям.

Подчеркивается, что обладатели прав на трансляцию чемпионата мира будут показывать первые 10 минут матчей турнира на видеоплатформе, тем самым побуждая юных болельщиков смотреть встречи по традиционным каналам.

Кроме того, вещательные компании смогут транслировать избранные матчи в полном объеме на своих каналах на YouTube, привлекая глобальную аудиторию и рекламируя, где можно посмотреть больше встреч соревнований. Сумма сделки не разглашается.

