"Спортинг" обыграл "Буде-Глимт" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов - ВИДЕО

"Спортинг" дома одержал победу над "Буде-Глимт" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 5:0.

Счет на 34-й минуте открыл Гонсалу Инасиу. На 61-й минуте преимущество хозяев удвоил Педру Гонсалвеш. Луис Суарес на 78-й минуте реализовал пенальти и забил третий мяч лиссабонцев, который позволил им отыграться по сумме двух матчей — первая игра завершилась крупной победой норвежского клуба со счетом 3:0.

В начале дополнительного времени четвертый мяч забил Максимилиано Араухо. Окончательный счет на 120+1-й установил Рафаэл Нел.

"Спортинг" стал первым участником четвертьфинала Лиги чемпионов.