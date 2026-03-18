Тудор верит в камбэк против "Атлетико" после 2:5: "Они ничем не лучше нас"

Главный тренер "Тоттенхэма" Игор Тудор высказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико".

Как сообщает İdman.Biz, первая игра завершилась в пользу "матрасников" со счетом 5:2.

"Мы должны сыграть этот матч, чтобы пройти дальше, хотя нашим приоритетом является сохранение места в АПЛ. В первом матче мы показали, что можем доставить им проблемы. Они ничем не лучше нас.

Отыграться возможно. Нам нужно оставаться в игре, матч может быть долгим. Все еще возможно, мы должны верить, что сможем это сделать", — приводит слова Тудора BeSoccer.