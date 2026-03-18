Тудор верит в камбэк против "Атлетико" после 2:5: "Они ничем не лучше нас"

18 Марта 2026 00:00
Главный тренер "Тоттенхэма" Игор Тудор высказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико".

Как сообщает İdman.Biz, первая игра завершилась в пользу "матрасников" со счетом 5:2.

"Мы должны сыграть этот матч, чтобы пройти дальше, хотя нашим приоритетом является сохранение места в АПЛ. В первом матче мы показали, что можем доставить им проблемы. Они ничем не лучше нас.

Отыграться возможно. Нам нужно оставаться в игре, матч может быть долгим. Все еще возможно, мы должны верить, что сможем это сделать", — приводит слова Тудора BeSoccer.

İdman.Biz
Новости по теме

ФИФА объявила о сотрудничестве с YouTube в рамках чемпионата мира 2026 года
00:45
Мировой футбол

ФИФА объявила о сотрудничестве с YouTube в рамках чемпионата мира 2026 года

Сумма сделки не разглашается
"Спортинг" обыграл "Буде-Глимт" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов - ВИДЕО
00:25
Мировой футбол

"Спортинг" обыграл "Буде-Глимт" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов - ВИДЕО

В первом матче португальская команда пропустила три безответных мяча
Квинси Промес признал, что нанес ножевое ранение своему двоюродному брату
17 Марта 23:40
Мировой футбол

Квинси Промес признал, что нанес ножевое ранение своему двоюродному брату

Ранее суд в Амстердаме заочно приговорил его к шести годам лишения свободы по делу о контрабанде кокаина
Состав "Челси" снова просочился в Сеть незадолго до матча с "ПСЖ"
17 Марта 22:44
Мировой футбол

Состав "Челси" снова просочился в Сеть незадолго до матча с "ПСЖ"

Аналогичная ситуация произошла и перед первой игрой в Париже
Футболиста "Ромы" Эль-Айнауи и его семью ограбили в Италии
17 Марта 21:48
Мировой футбол

Футболиста "Ромы" Эль-Айнауи и его семью ограбили в Италии

Полиция проводит расследование
Президент Мексики заявила о готовности принять в стране матчи сборной Ирана на ЧМ-2026
17 Марта 20:54
Мировой футбол

Президент Мексики заявила о готовности принять в стране матчи сборной Ирана на ЧМ-2026

11 марта министр спорта Ирана Ахмад Доньямали сообщил, что национальная команда не примет участия в турнире

Самое читаемое

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?
16 Марта 10:12
Борьба

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?

На чемпионате Европы U23 команда вновь взяла меньше золота
Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью
15 Марта 16:55
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Матч прошел в Евлахе в рамках 24-го тура

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО
16 Марта 01:08
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО

В Польше прошел открытый турнир по дзюдо среди взрослых Warsaw European Open 2026

Коннор Макдэвид попал в скандал из-за использования снюса
16 Марта 17:17
Хоккей

Коннор Макдэвид попал в скандал из-за использования снюса - ВИДЕО

Капитан "Эдмонтон Ойлерз" столкнулся с критикой болельщиков после попадания в объективы камер