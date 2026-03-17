Левандовски намерен остаться в "Барселоне": игрок готов пойти на снижение зарплаты

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски намерен остаться в каталонском клубе, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo. Действующее соглашение игрока с "сине-гранатовыми" истекает в июне 2026 года.

По информации источника, приоритет форварда — остаться в каталонском клубе. Он готов пойти на понижение зарплаты и принять менее значимую роль в составе ради продления соглашения контракта. Отмечается, что стороны пока не вели переговоров.

37-летний футболист в нынешнем сезоне провел 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и тремя результативными передачами. За "Барселону" поляк выступает с 2022 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 8 млн.