17 Марта 2026 11:14
Уэйн Руни поддержал назначение Майкла Каррика

Бывший капитан и лучший бомбардир в истории "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни выступил за утверждение Майкла Каррика в должности главного тренера клуба. В интервью BBC он отметил, что нынешний наставник полностью соответствует требованиям команды.

Как сообщает İdman.Biz, Руни подчеркнул важность спокойствия и знания клубной структуры, которые Каррик привнес в коллектив. "Он на 100% должен получить эту работу. Команде был нужен тренер, который отлично знает клуб и понимает игроков. Мы видим, что футболисты стали действовать увереннее, и сейчас команда выглядит очень сильной", — заявил Руни.

По мнению экс-форварда, статистические показатели Каррика, имеющего самый высокий процент побед среди тренеров "МЮ" после определенного количества матчей, делают его главным кандидатом на долгосрочный контракт. В настоящее время "Манчестер Юнайтед" набрал 54 очка и занимает третью строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

İdman.Biz
