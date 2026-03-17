Вечер Англии в 1/8 финала ЛЧ: Клубы АПЛ готовятся к реваншам на домашних аренах

Сегодня футбольные болельщики узнают имена первых участников четвертьфинала ЛЧ УЕФА . Представители английской Премьер-лиги (АПЛ), которые не смогли добиться ни одной победы в первых матчах 1/8 финала, готовятся принять соперников на своих полях.

Как сообщает İdman.Biz, основное внимание приковано к трем ответным битвам на Туманном Альбионе. "Манчестер Сити" на стадионе "Этихад" попытается отыграть отставание в три мяча после поражения от мадридского "Реала" (0:3). Команда Альваро Арбелоа прибыла в Манчестер без травмированных Килиана Мбаппе, Джуда Беллингема и Родриго. Хосеп Гвардиола делает ставку на Эрлинга Холанда, который является лучшим бомбардиром "горожан" с 29 голами в сезоне.

В Лондоне пройдут сразу две решающие встречи. "Арсенал" Микеля Артеты примет леверкузенский "Байер" после ничьей в Германии (1:1). "Канониры", ставшие первой командой в истории, выигравшей все 8 матчей на общем этапе ЛЧ, рассчитывают на результативность Виктора Дьокереша, чтобы закрепить успех своего рекордного выступления на групповом этапе. Параллельно "Челси" под руководством Лиама Росеньора постарается совершить камбэк в игре против "ПСЖ". После поражения в Париже со счетом 2:5 лондонцам необходимо забивать минимум трижды и не пропускать. В составе парижан главной угрозой остаются Хвича Кварацхелия и Брэдли Барколя, сделавшие разницу в первом поединке.

В еще одном матче игрового дня в Лиссабоне "Спортинг" встретится с "Буде-Глимт". Норвежский клуб имеет преимущество в три мяча (3:0) и находится в шаге от исторического выхода в 1/4 финала. Португальцы выйдут на поле без дисквалифицированных Максимилиано Араухо и Педру Гонсалвеша.

Лига чемпионов УЕФА 1/8 финала, ответные матчи

17 марта

20:45.

"Спортинг" (Португалия) - "Буде-Глимт" (Норвегия) (Первый матч - 0:3)

23:00.

"Манчестер Сити" (Англия) - "Реал" (Испания) (0:3)

"Челси" (Англия) - "ПСЖ" (Франция) (2:5)

"Арсенал" (Англия) - "Байер" (Германия) (1:1)