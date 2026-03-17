"Реал" в шутку вручил "Оскар" Гюлеру за эффектный гол - ФОТО

"Реал Мадрид" оригинально напомнил о голе Арды Гюлера в матче 28-го тура Ла Лиги против "Эльче".

Как сообщает İdman.Biz, полузащитник мадридцев отличился на 89-й минуте встречи, установив окончательный счет 4:1. 21-летний турецкий футболист поразил ворота ударом со своей половины поля, перебросив голкипера Матиаса Дитуро, который далеко вышел из ворот.

После матча "сливочные" опубликовали в социальных сетях креативный пост, приуроченный к вручению кинопремии "Оскар". Клуб выложил изображение Гюлера в виде афиши фильма с названием "Человек, который забил со своей половины поля" и подписью "Производство "Реал Мадрид".

В описании публикации также появилась шуточная фраза: "И премия "Оскар" за лучший гол достается…". Отметим, что 98-я церемония вручения премии "Оскар" прошла в ночь с 15 на 16 марта в Лос-Анджелесе.