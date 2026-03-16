Педри обошел Беллингема в обновленном рейтинге стоимости игроков

Полузащитник "Барселоны" Педри обошел хавбека мадридского "Реала" Джуда Беллингема в обновленном рейтинге рыночной стоимости игроков по версии Transfermarkt.

Как сообщает İdman.Biz, стоимость испанского футболиста выросла на 10 миллионов евро и теперь составляет 150 миллионов. В то же время цена английского полузащитника снизилась на 20 миллионов и составляет 140 миллионов евро.

По информации источника, падение стоимости Беллингема связано с уменьшением его роли в мадридском клубе, отсутствием стабильного игрового ритма и изменениями в тактической структуре команды. В то же время Педри стал играть более важную роль в составе каталонцев и оказывать заметное влияние на игру.

В текущем клубном сезоне Педри провел 31 матч, в которых забил два гола и отдал 10 результативных передач. Беллингем в 28 играх отметился шестью забитыми мячами и четырьмя ассистами.