Педри обошел Беллингема в обновленном рейтинге стоимости игроков

16 Марта 2026 22:29
Полузащитник "Барселоны" Педри обошел хавбека мадридского "Реала" Джуда Беллингема в обновленном рейтинге рыночной стоимости игроков по версии Transfermarkt.

Как сообщает İdman.Biz, стоимость испанского футболиста выросла на 10 миллионов евро и теперь составляет 150 миллионов. В то же время цена английского полузащитника снизилась на 20 миллионов и составляет 140 миллионов евро.

По информации источника, падение стоимости Беллингема связано с уменьшением его роли в мадридском клубе, отсутствием стабильного игрового ритма и изменениями в тактической структуре команды. В то же время Педри стал играть более важную роль в составе каталонцев и оказывать заметное влияние на игру.

В текущем клубном сезоне Педри провел 31 матч, в которых забил два гола и отдал 10 результативных передач. Беллингем в 28 играх отметился шестью забитыми мячами и четырьмя ассистами.

Новости по теме

Форвард "Баварии" дисквалифицирован на два матча
21:58
Мировой футбол

Форвард "Баварии" дисквалифицирован на два матча

Нападающий пропустит ближайшие игры Бундеслиги

Гвардиола: "Нужно забить "Реалу" три гола за 20 минут? Это легко сказать"
21:30
Мировой футбол

Гвардиола: "Нужно забить "Реалу" три гола за 20 минут? Это легко сказать"

Тренер "Манчестер Сити" оценил шансы команды перед ответным матчем Лиги чемпионов

Арбелоа укрепил позиции на посту главного тренера "Реала"
21:16
Мировой футбол

Арбелоа укрепил позиции на посту главного тренера "Реала"

Серия побед повысила шансы испанца сохранить должность

"Челси" достиг соглашения с АПЛ по штрафу и ограничениям
20:31
Мировой футбол

"Челси" достиг соглашения с АПЛ по штрафу и ограничениям

Клуб заплатит более 10 миллионов фунтов за нарушения финансовых правил

"Реал" готов предложить 160 млн евро за вингера "Баварии"
20:15
Мировой футбол

"Реал" готов предложить 160 млн евро за вингера "Баварии"

Мюнхенский клуб не намерен продавать одного из лидеров команды

Сборная Ирана не собирается сниматься с ЧМ-2026
19:58
Мировой футбол

Сборная Ирана не собирается сниматься с ЧМ-2026

В конфедерации заявили, что не получали официального уведомления

Самое читаемое

Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью
15 Марта 16:55
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Матч прошел в Евлахе в рамках 24-го тура

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?
10:12
Борьба

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?

На чемпионате Европы U23 команда вновь взяла меньше золота
ЧЕ U23: азербайджанские борцы завоевали еще две медали - ОБНОВЛЕНО
14 Марта 21:54
Борьба

ЧЕ U23: азербайджанские борцы завоевали еще две медали - ОБНОВЛЕНО

Чемпионат Европы U-23 завершится 15 марта
Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО
01:08
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО

В Польше прошел открытый турнир по дзюдо среди взрослых Warsaw European Open 2026