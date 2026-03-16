Форвард "Баварии" дисквалифицирован на два матча

16 Марта 2026 21:58
Нападающий "Баварии" Николас Джексон получил дисквалификацию на два матча чемпионата Германии.

Как сообщает İdman.Biz, санкции были применены после матча Бундеслиги против "Байера", который завершился со счетом 1:1. В концовке первого тайма сенегальский форвард грубо нарушил правила и получил прямую красную карточку.

По итогам рассмотрения эпизода дисциплинарные органы приняли решение дисквалифицировать футболиста на две встречи. Таким образом, Джексон пропустит ближайшие матчи Бундеслиги против "Униона" (21 марта) и "Фрайбурга" (4 апреля).

Отметим, что Николас Джексон выступает за "Баварию" на правах аренды. Права на игрока принадлежат лондонскому "Челси".

İdman.Biz
