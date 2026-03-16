Форвард "Баварии" дисквалифицирован на два матча

Нападающий "Баварии" Николас Джексон получил дисквалификацию на два матча чемпионата Германии.

Как сообщает İdman.Biz, санкции были применены после матча Бундеслиги против "Байера", который завершился со счетом 1:1. В концовке первого тайма сенегальский форвард грубо нарушил правила и получил прямую красную карточку.

По итогам рассмотрения эпизода дисциплинарные органы приняли решение дисквалифицировать футболиста на две встречи. Таким образом, Джексон пропустит ближайшие матчи Бундеслиги против "Униона" (21 марта) и "Фрайбурга" (4 апреля).

Отметим, что Николас Джексон выступает за "Баварию" на правах аренды. Права на игрока принадлежат лондонскому "Челси".