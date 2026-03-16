Сборная Ирана не собирается сниматься с ЧМ-2026

16 Марта 2026 19:58
Азиатская футбольная конфедерация (AFC) не получала от Федерации футбола Ирана уведомления о намерении отказаться от участия в чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Reuters, об этом заявил генеральный секретарь AFC Виндзор Джон. "Это очень напряженный момент, и каждый высказывает свою точку зрения. Но решение об участии команды в турнире зависит от национальной федерации. На данный момент риторика федерации сводится к тому, что сборная сыграет на чемпионате мира. Мы хотим, чтобы они приняли участие, ведь команда прошла квалификацию", - сказал Джон.

По его словам, в конфедерации надеются, что иранская сторона сможет решить все вопросы и выступить на турнире.

Сборная Ирана уже квалифицировалась на чемпионат мира и попала в группу G, где ее соперниками станут Бельгия, Египет и Новая Зеландия. Все матчи команды должны пройти на территории США.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, победившая Францию в финале турнира 2022 года.

İdman.Biz
