Актер Майкл Б. Джордан, являющийся миноритарным владельцем английского футбольного клуба "Борнмут", завоевал премию "Оскар" за лучшую мужскую роль. Торжественная церемония награждения состоялась в Лос-Анджелесе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, Джордан удостоен высшей кинонаграды за исполнение ролей братьев-близнецов в триллере "Грешники" режиссера Райана Куглера. Эта победа стала первой в карьере актера, который с 2022 года входит в состав консорциума Black Knight Football & Entertainment, владеющего акциями представителя английской Премьер-лиги.

На текущий момент "Борнмут" занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. После 29 проведенных матчей команда набрала 40 очков и находится в 8 баллах от зоны еврокубков, которую замыкает "Ливерпуль" (48 очков). Актер принимает активное участие в маркетинговом продвижении клуба и интернационализации бренда "вишен" на североамериканском рынке.