"Бавария" выставит против "Аталанты" самого молодого вратаря в истории ЛЧ

16-летний воспитанник академии мюнхенской "Баварии" Леонард Прескотт может выйти в стартовом составе в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Аталанты". Привлечение юниора связано с травмами всех голкиперов основной и молодежной команд.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на немецкие СМИ, в распоряжении тренерского штаба не осталось опытных вратарей. Мануэль Нойер, Свен Ульрайх и Йонас Урбиг выбыли из строя по причине повреждений. Травму также получил вратарь молодежного состава по фамилии Кланац. В связи с кадровым кризисом место в воротах займет запасной голкипер команды до 19 лет.

Рост Прескотта составляет 196 см. В случае появления на поле он побьет рекорд и станет самым молодым вратарем в истории турнира. На данный момент футболист готовится к официальному дебюту на взрослом уровне под руководством тренерского штаба первой команды.