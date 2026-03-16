Игор Тудор перепутал своего ассистента с Арне Слотом - ВИДЕО

16 Марта 2026 12:12
Главный тренер футбольного клуба "Тоттенхэм" Игор Тудор попал в курьезную ситуацию перед началом центрального матча против "Ливерпуля". Как сообщает английская пресса, хорватский специалист ошибочно принял своего ассистента Аллана Диксона за главного тренера мерсисайдцев Арне Слота.

Как сообщает İdman.Biz, инцидент произошел в подтрибунном помещении перед стартовым свистком. Тудор, увидев со спины своего помощника Аллана Диксона, который, как и Арне Слот, обладает отсутствием волос на голове, подошел к нему, дружески похлопал по плечу и обнял, намереваясь поприветствовать коллегу из "Ливерпуля". Лишь когда Диксон обернулся, Тудор осознал свою ошибку, что вызвало улыбки у присутствующих сотрудников стадиона.

Сам матч между футбольным клубом "Тоттенхэм" и футбольным клубом "Ливерпуль" завершился вничью со счетом 1:1. Несмотря на предматчевую разрядку атмосферы, игра выдалась напряженной и принципиальной для обеих сторон в контексте борьбы за место в зоне Лиги чемпионов. Аллан Диксон, работающий в медицинском и техническом штабе лондонцев уже долгое время, нередко становится объектом подобных шуток из-за своего типажа, однако случай с участием главного тренера "шпор" стал первым подобным медийным инцидентом в текущем сезоне.

Новости по теме

"Бавария" выставит против "Аталанты" самого молодого вратаря в истории ЛЧ
12:56
Мировой футбол

"Бавария" выставит против "Аталанты" самого молодого вратаря в истории ЛЧ

Против "Аталанты" сыграет дублер команды до 19 лет
Полузащитник "Туран Товуза": "Такие матчи станут для нас уроком"
11:42
Мировой футбол

Полузащитник "Туран Товуза": "Такие матчи станут для нас уроком"

Фаиг Гаджиев прокомментировал ничью в западном дерби с "Кяпазом"

Гави: "Флик всегда был мне как отец"
11:12
Мировой футбол

Гави: "Флик всегда был мне как отец"

Полузащитник "Барселоны" вернулся на поле после полугода восстановления

Кертис Джонс может покинуть "Ливерпуль"
10:42
Мировой футбол

Кертис Джонс может покинуть "Ливерпуль"

Текущее соглашение 25-летнего полузащитника истекает в июне 2027 года
Кейсуке Хонда потерял контракт из-за сборной Ирана
10:27
Мировой футбол

Кейсуке Хонда потерял контракт из-за сборной Ирана

Американская компания расторгла договор с легендой Японии

Флик раскритиковал "Барселону" после разгрома "Севильи"
09:27
Мировой футбол

Флик раскритиковал "Барселону" после разгрома "Севильи"

Немецкий тренер недоволен темпом игры перед решающими матчами Лиги чемпионов

Самое читаемое

Защитник "Сабаха" оказался в центре любовного скандала
13 Марта 14:15
Азербайджанский футбол

Защитник "Сабаха" оказался в центре любовного скандала - ВИДЕО

Невеста Тимотеуш Пухача пригласила предполагаемую любовницу на свое шоу
Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата Европы U-23
13 Марта 20:16
Борьба

Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата Европы U-23 - ОБНОВЛЕНО

Фарид Садыхлы победил соперника из Грузии по последнему результативному действию

Как развивается настольный теннис в Азербайджане? - ФОТОРЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ
13 Марта 14:52
Настольный теннис

Как развивается настольный теннис в Азербайджане? - ФОТОРЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ

Юные спортсмены продолжают семейные традиции и мечтают о мировых победах
Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью
15 Марта 16:55
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Матч прошел в Евлахе в рамках 24-го тура