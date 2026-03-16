Игор Тудор перепутал своего ассистента с Арне Слотом - ВИДЕО

Главный тренер футбольного клуба "Тоттенхэм" Игор Тудор попал в курьезную ситуацию перед началом центрального матча против "Ливерпуля". Как сообщает английская пресса, хорватский специалист ошибочно принял своего ассистента Аллана Диксона за главного тренера мерсисайдцев Арне Слота.

Как сообщает İdman.Biz, инцидент произошел в подтрибунном помещении перед стартовым свистком. Тудор, увидев со спины своего помощника Аллана Диксона, который, как и Арне Слот, обладает отсутствием волос на голове, подошел к нему, дружески похлопал по плечу и обнял, намереваясь поприветствовать коллегу из "Ливерпуля". Лишь когда Диксон обернулся, Тудор осознал свою ошибку, что вызвало улыбки у присутствующих сотрудников стадиона.

Сам матч между футбольным клубом "Тоттенхэм" и футбольным клубом "Ливерпуль" завершился вничью со счетом 1:1. Несмотря на предматчевую разрядку атмосферы, игра выдалась напряженной и принципиальной для обеих сторон в контексте борьбы за место в зоне Лиги чемпионов. Аллан Диксон, работающий в медицинском и техническом штабе лондонцев уже долгое время, нередко становится объектом подобных шуток из-за своего типажа, однако случай с участием главного тренера "шпор" стал первым подобным медийным инцидентом в текущем сезоне.