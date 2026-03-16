Полузащитник "Туран Товуза": "Такие матчи станут для нас уроком"

Полузащитник "Туран Товуза" Фаиг Гаджиев прокомментировал ничью команды в матче 24-го тура Мисли Премьер-лиги против "Кяпаза" (1:1).

"Мы хорошо подготовились к игре и понимали, что матч будет тяжелым. Западное дерби всегда проходит интересно. Мы приехали в Евлах за победой, хотели взять три очка. К сожалению, этого не получилось. Для нас это неприятный результат, но нужно сделать выводы и готовиться к следующему матчу", - сказал Гаджиев в интервью sport24.az.

Футболист отметил, что в концовке чемпионата каждая набранная очковая единица имеет большое значение для команды.

"Сейчас каждое очко имеет значение. Они позволяют держаться впереди соперников в таблице. В последних матчах мы теряли очки в играх с командами из нижней части таблицы. Не думаю, что это связано с расслабленностью. Просто соперники против нас выходят более мотивированными. Это влияет на ход игры. Такие матчи должны стать для нас уроком. Можно сказать, что в дерби мы взяли одно очко. Если скажу, что потеряли три, это будет неправильно по отношению к команде из Гянджи, потому что соперник тоже боролся. Но расслабляться нельзя. В системе с тремя очками любое потерянное очко может позволить соперникам приблизиться. У нас нет большого отрыва от "Зиря", поэтому важно сохранять концентрацию в каждом матче", - заключил футболист.

Гаджиев также высказался о своем появлении на поле после длительной паузы.

"Да, я давно не играл и, конечно, хотел получить шанс. Любому футболисту важно выходить на поле и помогать команде. Спасибо главному тренеру за доверие", - заключил полузащитник.

Отметим, что после 24 туров Мисли Премьер-лиги "Туран Товуз" занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана и продолжает борьбу за еврокубковые позиции.