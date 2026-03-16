Кертис Джонс может покинуть "Ливерпуль"

Будущее воспитанника футбольного клуба "Ливерпуль" Кертиса Джонса остается неопределенным на фоне затянувшихся переговоров о продлении контракта. Текущее соглашение 25-летнего полузащитника истекает в июне 2027 года, и отсутствие официальных договоренностей о его пролонгации уже привело к активности на трансферном рынке.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание "The Athletic", в январе 2026 года интерес к приобретению игрока проявляли миланский "Интер" и лондонский "Тоттенхэм". Основной причиной недовольства футболиста является его статус в команде. Несмотря на то что Джонс провел за "Ливерпуль" более 200 матчей, в текущем сезоне он проигрывает конкуренцию за место в стартовом составе Доминику Собослаи и Алексису Макаллистеру. В нынешней кампании полузащитник принял участие в 36 матчах, однако большую часть игрового времени получал, выходя на замену. На его счету два забитых мяча и две результативные передачи.

Ситуация с Джонсом является стратегически важной для "Ливерпуля" под руководством Арне Слота. Являясь "доморощенным" игроком, Кертис имеет ключевое значение для соблюдения квот в заявке клуба на Лигу чемпионов. Тем не менее желание футболиста играть в старте на регулярной основе может стать решающим фактором в пользу смены клубной прописки. Если компромисс не будет найден в ближайшие месяцы, руководство мерсисайдского клуба может рассмотреть вариант продажи игрока в летнее трансферное окно, чтобы избежать риска его ухода бесплатно по истечении контракта.