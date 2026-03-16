Кейсуке Хонда потерял контракт из-за сборной Ирана

Кейсуке Хонда лишился крупного рекламного контракта с американской компанией из-за публичной поддержки сборной Ирана. 39-летний японский футболист потерял возможность участия в медийном проекте, запуск которого планировался к старту чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на социальные сети игрока, причиной разрыва соглашения стала публикация Хонды, в которой он выразил желание видеть иранскую команду на предстоящем мундиале. Представители бренда приняли решение об отмене рекламной кампании сразу после появления записи в интернете.

"Знаю, что это очень чувствительная тема, но лично я хочу, чтобы они участвовали в турнире", - написал футболист. Позже японец подтвердил, что действия спонсора стали прямой реакцией на его слова о сборной Ирана и связаны с политическим контекстом.

Отметим, что Кейсуке Хонда является победителем Кубка Азии 2011 года и участником трех чемпионатов мира в составе сборной Японии. После завершения игровой карьеры он занимал пост технического директора сборной Камбоджи и развивает сеть собственных футбольных академий.

Напомним, что сборная Ирана официально квалифицировалась на ЧМ-2026, но несколько дней назад министр спорта страны Ахмад Доньямали заявил о снятии команды с турнира. Решение связано с невозможностью обеспечения безопасности игроков и гибелью лидера страны в ходе недавних авиаударов. Все три матча группового этапа иранцы должны были провести на территории США против Бельгии, Египта и Новой Зеландии. ФИФА рассматривает варианты замены команды, а Ирану грозит штраф в размере не менее 320 тысяч долларов (544 тысячи манатов) и отстранение от будущих соревнований.