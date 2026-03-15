15 Марта 2026
Еще три иранские футболистки решили вернуться в страну из Австралии

15 Марта 2026 18:56
Еще три иранские футболистки, ранее получившие убежище в Австралии, решили вернуться оттуда в Иран. Об этом сообщил министр внутренних дел Австралии Тони Берк, пишет İdman.Biz со ссылкой на The Guardian. Таким образом, в стране остались только три иранские футболистки.

2 марта женская сборная Ирана по футболу не стала исполнять гимн страны перед матчем с Южной Кореей на Кубке Азии. После этого в эфире иранского телевидения их назвали "предательницами военного времени". Правда, позже иранские власти пообещали им встречу "с миром".

Семь иранских футболисток обратились к властям Австралии с просьбой об убежище, однако затем одна из них передумала и сообщила посольству Ирана местонахождение остальных. Австралия согласилась предоставить футболисткам убежище. Теперь стало известно, что три из них приняли решение вернуться в Иран. Сообщается, что они уже вылетели из Австралии в Куала-Лумпур, где их ждут другие решившие вернуться в Иран участницы сборной.

İdman.Biz
