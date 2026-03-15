"Ливерпуль" и "Арсенал" следят за защитником "Ньюкасла"

Крайний защитник "Ньюкасла" Льюис Холл оказался в сфере интересов сразу нескольких европейских клубов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Caught Offside, за 21-летним футболистом внимательно следят скауты "Ливерпуля", "Арсенала", "Манчестер Сити", "РБ Лейпциг" и дортмундской "Боруссии". Однако на данный момент ни один из клубов не сделал официального предложения.

По информации источника, "Ньюкасл" не намерен расставаться с игроком, но в случае возможной продажи клуб может потребовать за него от 65 до 70 миллионов фунтов стерлингов, что составляет примерно 75-80 миллионов евро. Отмечается, что руководство клуба предпочитает сбалансировать трансферный бюджет за счет продажи других игроков.

В текущем сезоне Холл провел 39 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Контракт футболиста с "Ньюкаслом" действует до лета 2029 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет около 35 миллионов евро.