Лидер "Галатасарая" станцевал с мамой после победы - ВИДЕО

Футболист "Галатасарая" Бариш Алпер Йылмаз после победы своей команды станцевал традиционный танец хорон вместе со своей матерью.

Как сообщает İdman.Biz, это произошло после матча 26-го тура чемпионата Турции, в котором "Галатасарай" на своем поле обыграл "Башакшехир" со счетом 3:0.

Благодаря этой победе лидер Суперлиги увеличил отрыв от "Фенербахче" до семи очков и укрепил свои позиции на первом месте.

После игры в социальных сетях распространилось видео, на котором Бариш Алпер Йылмаз вместе с матерью исполняет традиционный танец хорон. Эти кадры быстро привлекли внимание болельщиков и стали популярными в интернете.