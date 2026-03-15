"Барселона" нацелилась на защитника "Интера"

15 Марта 2026 12:05
Центральный защитник футбольного клуба "Интер" Алессандро Бастони может продолжить карьеру в "Барселоне".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Экрема Конура, 26-летний итальянский футболист рассматривается каталонским клубом как приоритетная цель на летнее трансферное окно.

Отмечается, что спортивный директор "Барселоны" Деку и главный тренер команды Ханс-Дитер Флик считают Бастони одним из лучших вариантов для усиления линии обороны. Сам игрок также готов рассмотреть переход в каталонский клуб, если его устроят финансовые условия контракта.

По данным источника, возможная сумма сделки может составить от 80 до 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бастони провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал шесть результативных передач.

