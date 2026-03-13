Как развивается настольный теннис в Азербайджане? - ФОТОРЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ

Сборная Азербайджана по настольному теннису хоть и достаточно молодая, но уже воспитала сильных юных спортсменов – как среди девочек, так и мальчиков.

В 2025 году женская сборная стала призером последних Игр СНГ и Исламиады. У этих девушек есть еще большие амбиции на предстоящие соревнования. Например, 17-летняя Айлин Аскерова мечтает попасть на чемпионат мира и Олимпиаду, а после завершения карьеры стать тренером. Девушку тренирует ее мать, с которой она с детства проводила много времени в зале. "Стала выигрывать соревнования и решила продолжить заниматься", – говорит она.

Другая теннисистка, 17-летняя Мерзия Нурматова, занимается этим направлением уже 10 лет. Все началось с тренировок в школе, куда ее привели родители. Сейчас Нурматова совмещает профессиональную карьеру с учебой в Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта.

Самая старшая среди девушек – 21-летняя Земфира Микаилова – пришла в спорт по стопам отца – тренера по настольному теннису. Ее детство тоже по большей части проходило в зале. Сначала она просто наблюдала, а затем втянулась. Девушка признается, что не ожидала пройти так далеко в спорте, так как когда-то начала лишь из интереса. К тому же, в то время настольный теннис был не так развит. "Раньше он был менее популярным. Когда я была маленькой, проводилось меньше соревнований и сборов. Затем их число увеличилось. Сейчас появилось больше возможностей развиваться в настольном теннисе", – говорит спортсменка.

Айлин Аскерова, в свою очередь, добавляет, что хотя силы мальчиков и девочек в спорте равны, девушкам легче продвигаться вперед, так как среди юношей конкуренция в Азербайджане выше.

В мужской сборной Азербайджана действительно немало сильных спортсменов. Лидером национальной команды тренеры называют 15-летнего Онура Гулузаде. Хотя сам спортсмен избегает регалий, говоря, что “все теннисисты сборной сильны”.

Гулузаде пришел в настольный теннис в возрасте шести лет, после того, как им начала заниматься его старшая сестра. Правда, теперь она больше увлечена учебой, а он добивается высот в спорте. "Она гордится мной, радуется моим успехам", – говорит теннисист.

На его счету уже немало достижений, и, по его словам, все они одинаково ценны для него. В этом году его цель – стать чемпионом Европы, а в будущем он хочет проявить себя и на Олимпийских играх.

Маленькое поколение теннисистов

Совсем юные азербайджанские теннисисты тоже мечтают по-крупному. У девятилетнего Керима Джамала немало любимых игроков, на которых он равняется. Мальчик пришел в спорт по стопам отца – бывшего спортсмена. По словам Джамала, ему нравится настольный теннис, потому что он интересный, в нем меньше серьезных травм и нужно быстро принимать решения.

Десятилетний теннисист Алекбер Мирзалиев разделяет мнение друга. "Вот взять бокс – там травмы. А теннис более безопасный", – говорит он. Его отец тоже раньше был спортсменом.

Как можно заметить, настольный теннис в Азербайджане – словно большая семья, где сменяются поколения. Многие азербайджанские спортсмены, сохраняя семейные традиции, передают любовь к игре своим детям.

Мирзалиев тоже часто бывал на тренировках с папой, а потом попросил записать его на занятия. Дома у мальчика есть теннисный стол, на котором они дополнительно тренируются вместе с отцом. Спортсмен мечтает стать олимпийским чемпионом. "А для этого нужно много тренироваться", – добавляет он.

Неудивительно, что и 10-летнюю Саиду Гулузаде в спорт привел отец, когда ей было шесть лет. Она очень любит теннис, хотя совмещать его со школой бывает сложно. "Утром я встаю в шестом часу, делаю уроки, потом иду в школу, после переодеваюсь и иду на тренировку, а домой возвращаюсь уже поздно", – рассказывает она.

Девочка признается, что иногда устает и жалуется родителям. При этом все же находит время на хобби: слушает музыку, играет в игры, развивающие мозг и логику, а также любит гулять во дворе с друзьями.

“Настольный теннис “омолодился”

По словам старшего тренера женской сборной Фархада Исмаилова, интерес к настольному теннису вырос благодаря результатам азербайджанских спортсменов на международных соревнованиях. Стало больше как совсем юных спортсменов, так и любителей; в школах детей привлекают на бесплатные занятия.

Он отмечает, что настольный теннис развивается и в регионах. Лучшие спортсмены оттуда выступают на республиканских соревнованиях, а тех, кто показывает хорошие результаты, привлекают в сборную. "У нас есть спортсмены из Шеки и Шабрана, которые успешно выступают за национальную команду", – говорит он.

Исмаилов подчеркнул, что настольный теннис заметно "омолодился": "Если в СССР мы приходили в этот спорт в 9-10 лет, то сейчас привлекаем детей уже с 5-6".

По его словам, уже через пару месяцев тренировок можно понять, получится ли из ребенка спортсмен, однако обещать большое будущее никто не может. "В этом спорте важны скорость, сила, выносливость. Должны хорошо работать глаза, мозг и буквально все мышцы тела. Любительский и профессиональный настольный теннис сильно отличаются".

Он отмечает, что хотя этот вид спорта действительно менее травмоопасен, чем многие другие, травмы все же случаются – например, повреждения плеча или колена.

Тренер также рассказал, имеет ли значение то, какой рукой играет спортсмен: "Говорят, у левшей есть преимущество над правшами, они лучше чувствуют мяч. Но утверждать это на сто процентов нельзя, так как есть правши - теннисисты мирового уровня".

Фархад Исмаилов также рассказал о том, как спортсмены обычно тренируются вне зала, без специального стола: "Дома они уделяют внимание физической подготовке, стоят перед зеркалом и много раз повторяют одно и то же движение, чтобы оно закрепилось в памяти. Кроме того, на YouTube много хороших матчей – по ним можно изучать тактику".

Фото: Ислам Атакишиев