Женская сборная Азербайджана по настольному теннису примет участие в розыгрыше Евразийской лиги

Женская сборная Азербайджана по настольному теннису 10 марта отправилась в Казахстан.

Как сообщает İdman.Biz, национальная команда примет участие в розыгрыше Евразийской лиги, который пройдет в Алматы.

Под руководством главного тренера Фархада Исмаилова теннисистки Айлин Аскерова, Земфира Микаилова, Ляман Абдулхамидова и Марзия Нурметова вступят в борьбу на турнире 12 марта.

По завершении соревнований коллектив отправится на учебно-тренировочный сбор в Китайскую Народную Республику. Сбор, который пройдет с 15 по 28 марта в городе Чжэндин (провинция Хэбэй), станет этапом подготовки к предстоящим международным стартам.