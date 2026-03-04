4 Марта 2026
Определились первые призеры чемпионата Азербайджана по настольному теннису - ФОТО

4 Марта 2026 17:13
Определились первые призеры чемпионата Азербайджана по настольному теннису

Завершились командные соревнования в рамках чемпионата Азербайджана по настольному теннису. По итогам борьбы за командный титул стали известны имена первых призеров первенства страны.

Как сообщает İdman.Biz, в мужском турнире первое место заняла команда "Баку-1". Серебряные медали достались коллективу "Баку-2", а бронзу разделили "Баку-3" и "Шабран". В женских соревнованиях победу одержала команда "Сумгайыт-1". Второе место заняла "Баку-1", третье — "Баку-2" и "Сумгайыт-2".

Отметим, что чемпионат Азербайджана продолжится личными соревнованиями, а также турнирами в парном и смешанном парном разрядах. Победители и призеры в этих дисциплинах определятся в ближайшие дни. Национальное первенство завершится 6 марта.

İdman.Biz
