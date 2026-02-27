27 Февраля 2026
RU

Игроки сборной Азербайджана по настольному теннису выступят в Суперлиге Турции

Настольный теннис
Новости
27 Февраля 2026 18:53
12
Игроки сборной Азербайджана по настольному теннису выступят в Суперлиге Турции

Четыре ведущих спортсмена сборной Азербайджана по настольному теннису примут участие в матчах Суперлиги Турции. Национальная делегация уже отправилась в соседнюю страну для участия в предстоящих турах чемпионата.

Как сообщает İdman.Biz, Земфира Микаилова и Марзия Нурматова получили приглашения от клуба "Масадер Спор", а Адиль Ахмадзаде с Онуром Гулузаде будут защищать цвета команды "Спин Поинт". Спортсмены выйдут на старт в рамках третьего и четвертого туров национального первенства.

Соревнования пройдут 28 февраля и 1 марта в спортивном комплексе города Кайсери. Азербайджанские теннисисты сегодня отправились в Турцию для подготовки к ответственным матчам.

Отметим, что участие в сильнейшем дивизионе турецкого чемпионата является важной частью подготовки сборной Азербайджана к предстоящим международным стартам. Выступления в Суперлиге позволяют спортсменам набрать необходимый игровой тонус и получить опыт борьбы с сильными соперниками из разных стран, выступающими в турецком чемпионате.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

В Баку пройдет турнир по настольному теннису к 100-летию ITTF
24 Февраля 12:26
Настольный теннис

В Баку пройдет турнир по настольному теннису к 100-летию ITTF

Соревнования Baku Open примет спортивный комплекс "Шуа"
Азербайджанский теннисист завоевал две медали на турнире в Тунисе
9 Февраля 12:24
Настольный теннис

Азербайджанский теннисист завоевал две медали на турнире в Тунисе - ФОТО

Онур Гулузаде стал победителем в паре и призером в одиночном разряде
В Баку прошел четвертый турнир Кубка Института Конфуция
21 Января 13:58
Настольный теннис

В Баку прошел четвертый турнир Кубка Института Конфуция - ФОТО

В соревновании по настольному теннису приняли участие студенты и представители китайских организаций

Азербайджанский теннисист отправится на сбор в Китай
16 Января 16:23
Настольный теннис

Азербайджанский теннисист отправится на сбор в Китай

Онур Гулузаде примет участие в международном учебно-тренировочном сборе

Азербайджанская теннисистка примет участие в международном сборе
17 Декабря 2025 13:27
Настольный теннис

Азербайджанская теннисистка примет участие в международном сборе

Хадиджа Бабазаде отправилась на сбор в сопровождении тренера национальной сборной Сабины Азизли
Азербайджанские теннисисты отправились в Объединенные Арабские Эмираты
15 Декабря 2025 13:37
Настольный теннис

Азербайджанские теннисисты отправились в Объединенные Арабские Эмираты

Спортсменки будут тренироваться с местной командой

Самое читаемое

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
25 Февраля 01:55
Азербайджанский футбол

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ответный матч проходил в Англии
Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
26 Февраля 02:04
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сегодня проходят ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов

Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
15:29
Мировой футбол

Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Жеребьевка плей-офф начнется в 15:00 по бакинскому времени
Славко Текич: "Жизнь в Азербайджане легче, чем в Германии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
25 Февраля 18:12
Дзюдо

Славко Текич: "Жизнь в Азербайджане легче, чем в Германии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Тренер национальной сборной по дзюдо о немецком прагматизме, бакинских ужинах и проблемах с дисциплиной