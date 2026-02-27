Игроки сборной Азербайджана по настольному теннису выступят в Суперлиге Турции

Четыре ведущих спортсмена сборной Азербайджана по настольному теннису примут участие в матчах Суперлиги Турции. Национальная делегация уже отправилась в соседнюю страну для участия в предстоящих турах чемпионата.

Как сообщает İdman.Biz, Земфира Микаилова и Марзия Нурматова получили приглашения от клуба "Масадер Спор", а Адиль Ахмадзаде с Онуром Гулузаде будут защищать цвета команды "Спин Поинт". Спортсмены выйдут на старт в рамках третьего и четвертого туров национального первенства.

Соревнования пройдут 28 февраля и 1 марта в спортивном комплексе города Кайсери. Азербайджанские теннисисты сегодня отправились в Турцию для подготовки к ответственным матчам.

Отметим, что участие в сильнейшем дивизионе турецкого чемпионата является важной частью подготовки сборной Азербайджана к предстоящим международным стартам. Выступления в Суперлиге позволяют спортсменам набрать необходимый игровой тонус и получить опыт борьбы с сильными соперниками из разных стран, выступающими в турецком чемпионате.