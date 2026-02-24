24 Февраля 2026
В Баку пройдет турнир по настольному теннису к 100-летию ITTF

24 Февраля 2026 12:26
В Баку пройдет турнир по настольному теннису к 100-летию ITTF

В Баку пройдет турнир по настольному теннису Baku Open, приуроченный к 100-летию Международной федерации настольного тенниса (ITTF) и статусу города как Мировой спортивной столицы 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию настольного тенниса Азербайджана, соревнования состоятся в спортивном комплексе "Шуа".

В турнире в основном выступят любители и ветераны. Профессиональные спортсмены примут участие только в парных соревнованиях — в формате одной пары из профессионала и любителя.

Соревнования пройдут 4-5 и 11-12 апреля, призовой фонд составит 3000 манатов.

Отметим, что желающие принять участие могут обратиться в Федерацию настольного тенниса Азербайджана.

