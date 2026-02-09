9 Февраля 2026
Азербайджанский теннисист завоевал две медали на турнире в Тунисе - ФОТО

Настольный теннис
Новости
9 Февраля 2026 12:24
Азербайджанский теннисист завоевал две медали на турнире в Тунисе

Азербайджанский спортсмен Онур Гулузаде успешно выступил на международном турнире WTT Youth Star Contender Tunis 2026, который прошел в столице Туниса.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию настольного тенниса Азербайджана, в возрастной категории U15 Гулузаде дошел до финала в индивидуальных соревнованиях, одержав победы над всеми соперниками на пути к решающему матчу.

В финале представитель сборной Азербайджана уступил испанцу Ладамиру Майорову и завоевал серебряную медаль.

Ранее Гулузаде стал победителем парных соревнований этого же турнира, выиграв золотую медаль. Таким образом, на первом международном старте года он записал в свой актив одну золотую и одну серебряную награды.

İdman.Biz
