Азербайджанский теннисист завоевал две медали на турнире в Тунисе - ФОТО

Азербайджанский спортсмен Онур Гулузаде успешно выступил на международном турнире WTT Youth Star Contender Tunis 2026, который прошел в столице Туниса.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию настольного тенниса Азербайджана, в возрастной категории U15 Гулузаде дошел до финала в индивидуальных соревнованиях, одержав победы над всеми соперниками на пути к решающему матчу.
В финале представитель сборной Азербайджана уступил испанцу Ладамиру Майорову и завоевал серебряную медаль.
Ранее Гулузаде стал победителем парных соревнований этого же турнира, выиграв золотую медаль. Таким образом, на первом международном старте года он записал в свой актив одну золотую и одну серебряную награды.