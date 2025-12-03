3 Декабря 2025
RU

Азербайджанский теннисист примет участие в глобальном молодежном тренировочном сборе ITTF

Настольный теннис
Новости
3 Декабря 2025 12:20
9
Азербайджанский теннисист примет участие в глобальном молодежном тренировочном сборе ITTF

Азербайджанский игрок в настольный теннис Онур Гулузаде примет участие в "Глобальном молодежном тренировочном сборе" Международной федерации настольного тенниса.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию настольного тенниса Азербайджана, талантливый спортсмен примет участие в сборе в китайском городе Чэнду под руководством главного тренера сборной Михаила Тимофеева.

Гулузаде получил приглашение на сборы в рамках программы Международной федерации настольного тенниса для самых перспективных спортсменов по континентам. Эта программа рассчитана на талантливых теннисистов, которые регулярно показывают высокие результаты на международных турнирах. Среди 40 специально отобранных участников присутствует и представитель Азербайджана.

Отметим, что "Глобальный молодежный тренировочный сбор" пройдет с 4 по 13 декабря.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

В Баку завершился Кубок Азербайджана по настольному теннису - ФОТО
29 Ноября 17:00
Настольный теннис

В Баку завершился Кубок Азербайджана по настольному теннису - ФОТО

Победителям вручены дипломы, медали и подарки
В Азербайджане стартовал Кубок по настольному теннису - ФОТО
26 Ноября 15:56
Настольный теннис

В Азербайджане стартовал Кубок по настольному теннису - ФОТО

Соревнования проходят среди спортсменов до 14 и 18 лет
Азербайджанские теннисисты завоевали "бронзу" на Играх исламской солидарности - ФОТО
13 Ноября 13:36
Настольный теннис

Азербайджанские теннисисты завоевали "бронзу" на Играх исламской солидарности - ФОТО

Пара Адиль Ахмедзаде - Мерзия Нурметова заняла третье место

Азербайджанские теннисистки завоевали "бронзу" на Играх исламской солидарности - ФОТО
10 Ноября 15:09
Настольный теннис

Азербайджанские теннисистки завоевали "бронзу" на Играх исламской солидарности - ФОТО

Команда успешно завершила турнир в Эр-Рияде, заняв третье место
Азербайджанские теннисистки удачно стартовали на VI Играх исламской солидарности - ФОТО
8 Ноября 18:14
Настольный теннис

Азербайджанские теннисистки удачно стартовали на VI Играх исламской солидарности - ФОТО

Женская сборная обыграла Уганду со счетом 8:2

В Азербайджане прошел турнир по настольному теннису по случаю Дня Победы
8 Ноября 17:59
Настольный теннис

В Азербайджане прошел турнир по настольному теннису по случаю Дня Победы

Спортсмены получили дипломы и подарки от Федерации настольного тенниса

Самое читаемое

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ
1 Декабря 18:12
Футбол

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Предстоящий матч будет 404-м по счету между клубами и пока перевес на стороне подопечных Доменико Тедеско
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО
30 Ноября 20:16
Мировой футбол

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО

Мерсисайдцы прервали серию из трех поражений
В Англии назвали главные причины, почему "Ливерпуль" не вернет Клоппа
30 Ноября 14:45
Мировой футбол

В Англии назвали главные причины, почему "Ливерпуль" не вернет Клоппа

Руководство мерсисайдцев не рассматривает возвращение немецкого специалиста
Крикет в Азербайджане: как мы стали первыми на Кавказе, и почти его потеряли - İDMAN.BİZ ИЗУЧИЛ ВОПРОС
1 Декабря 16:28
Другие

Крикет в Азербайджане: как мы стали первыми на Кавказе, и почти его потеряли - İDMAN.BİZ ИЗУЧИЛ ВОПРОС

Крикет-клуб в Азербайджане сейчас развивают около 50 экспатов из Пакистана и Индии