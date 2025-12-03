Азербайджанский теннисист примет участие в глобальном молодежном тренировочном сборе ITTF

Азербайджанский игрок в настольный теннис Онур Гулузаде примет участие в "Глобальном молодежном тренировочном сборе" Международной федерации настольного тенниса.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию настольного тенниса Азербайджана, талантливый спортсмен примет участие в сборе в китайском городе Чэнду под руководством главного тренера сборной Михаила Тимофеева.

Гулузаде получил приглашение на сборы в рамках программы Международной федерации настольного тенниса для самых перспективных спортсменов по континентам. Эта программа рассчитана на талантливых теннисистов, которые регулярно показывают высокие результаты на международных турнирах. Среди 40 специально отобранных участников присутствует и представитель Азербайджана.

Отметим, что "Глобальный молодежный тренировочный сбор" пройдет с 4 по 13 декабря.

İdman.Biz