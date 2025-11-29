В Баку завершился Кубок Азербайджана по настольному теннису - ФОТО

Кубок Азербайджана по настольному теннису завершен.

Как сообщает İdman.Biz, в соревнованиях приняли участие спортсмены, представлявшие Баку, а также различные города и районы страны. В турнире соревновались игроки до 14 и до 18 лет.

По результатам турнира, прошедшего в спортивном комплексе "Шуа", в командных соревнованиях среди девушек 2011 года рождения и младше победу одержала команда "Сумгайыт 1". Среди юношей первенствовала команда 13-й Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва (13-я СДЮСШОР).

В парных соревнованиях лучшие результаты показали пары Ягмур Мамедли – София Трофименко и Онур Гулузаде – Алиакбер Мирзалиев. В миксте первое место заняли Онур Гулузаде и Ягмур Мамедли. В личных турнирах Ягмур Мамедли и Онур Гулузаде победили всех соперников.

В командных соревнованиях среди спортсменов 2007–2010 годов рождения девушки из "Сумгайыт 1" и юноши из 13-й СДЮСШОР показали лучшие результаты.

В парных соревнованиях первенствовали дуэты Марзия Нурметова – Айлин Аскерова и Угур Назарли – Тогрул Магомедов. В миксте победу одержали Адиль Ахмедзаде и Марзия Нурметова, а в личных соревнованиях первыми стали Айлин Аскерова и Адиль Ахмедзаде.

Победителям и призерам были вручены дипломы и медали Министерства молодежи и спорта, а также подарки Федерации настольного тенниса Азербайджана.

