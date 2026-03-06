Завершился чемпионат Азербайджана по настольному теннису - ФОТО

В спортивном комплексе "Шуа" завершился чемпионат Азербайджана по настольному теннису. По итогам финальных игр определились победители и призеры в личном, парном, смешанном парном и командном зачетах.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию настольного тенниса Азербайджана, в мужском одиночном разряде чемпионом стал Онур Гулузаде, обыгравший в финале Рустама Гаджили. Бронзовые медали завоевали Хаял Гашимли и Адиль Ахмадзаде. У женщин титул завоевала Марзия Нурметова, победившая в финале Айлин Аскерову.

В мужском парном разряде победили Онур Гулузаде и Нихад Мамедов. Второе место заняли Хилал Гасанов и Вазир Аллахвердиев, третье — Хаял Гашимли с Аливерди Шахгельдиевым, а также Рустам Гаджили с Адилем Ахмадзаде.

У женщин в парах чемпионками стали Айлин Аскерова и Марзия Нурметова. Серебро досталось Хадидже Абилзаде и Арзу Аслановой, бронзу — дуэтам Марьам Иманова — Ягмур Маммедли и Ляман Абдулгамидова — Земфира Микаилова.

В смешанном парном разряде победили Адиль Ахмадзаде и Марзия Нурметова, обыгравшие в финале Хилала Гасанова и Сабину Маммедову. Третье место заняли Эльшан Гусейнов с Нигяр Махмудовой, а также Онур Гулузаде с Ягмур Маммедли.

Отметим, что в командных соревнованиях у мужчин победила команда "Баку-1", второе место заняла "Баку-2", третье разделили "Баку-3" и "Шабран". У женщин чемпионом стал "Сумгайыт-1", "серебро" завоевала "Баку-1", "бронзу" — "Баку-2" и "Сумгайыт-2".

Напомним, что победители и призеры получили дипломы и медали Министерства молодежи и спорта Азербайджана, а также награды Федерации настольного тенниса Азербайджана.