15 Марта 2026
Гюлер забил фантастический гол с 60 метров в матче "Реал" - "Эльче" - ФОТО\ВИДЕО

15 Марта 2026 09:59
Полузащитник "Реала" Арда Гюлер отметился эффектным голом в матче 28-го тура Ла Лиги против "Эльче".

Как сообщает İdman.Biz, турецкий футболист отличился на 89-й минуте встречи, установив окончательный счет - 4:1 в пользу мадридского клуба.

Гюлер перехватил мяч в середине своей половины поля, подготовил его под удар и мощно пробил левой ногой. Мяч пролетел над голкипером "Эльче" Матиасом Дитуро и оказался в сетке ворот.

По оценкам, полузащитник "Реала" забил с расстояния примерно 64-65 метров.

После 28 туров чемпионата Испании мадридский "Реал" набрал 66 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

Новости по теме

Лапорта подал жалобу на соперника перед выборами в "Барселоне"
10:36
Мировой футбол

Лапорта подал жалобу на соперника перед выборами в "Барселоне"

Президент каталонского клуба обвинил конкурента в нарушении предвыборных правил

Гвардиола: "АПЛ уже нельзя назвать лучшей лигой мира"
10:16
Мировой футбол

Гвардиола: "АПЛ уже нельзя назвать лучшей лигой мира"

Тренер "Манчестер Сити" оценил результаты английских клубов в Лиге чемпионов

Стало известно, кто может заменить сборную Ирана на ЧМ-2026
09:37
Мировой футбол

Стало известно, кто может заменить сборную Ирана на ЧМ-2026

ФИФА может передать путевку другой сборной из Азии

У Лиги чемпионов может смениться поставщик мячей
09:15
Мировой футбол

У Лиги чемпионов может смениться поставщик мячей

В последний раз футболисты играли не мячами Adidas еще в 2000 году
"Ливерпуль" активировал опцию по продлению контракта с Алисоном
08:12
Мировой футбол

"Ливерпуль" активировал опцию по продлению контракта с Алисоном

Бразилец задержится в клубе как минимум до конца следующего сезона
16-летний футболист "Арсенала" стал самым молодым автором гола в АПЛ
03:44
Мировой футбол

16-летний футболист "Арсенала" стал самым молодым автором гола в АПЛ

Трансферная стоимость Доумана составляет €20 млн

Самое читаемое

Вице-президент Федерации кунг-фу обвиняет президента федерации ушу - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
12 Марта 16:11
Другое

Вице-президент Федерации кунг-фу обвиняет президента федерации ушу - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Бабек Алиев о внутреннем расколе в азербайджанских единоборствах и политических кознях США в МОК
Гюнай Гурбанова завоевала "золото" чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО
12 Марта 22:46
Борьба

Гюнай Гурбанова завоевала "золото" чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО

У Гюльтекин Шириновой - "серебро"
Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата Европы U-23
13 Марта 20:16
Борьба

Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата Европы U-23 - ОБНОВЛЕНО

Фарид Садыхлы победил соперника из Грузии по последнему результативному действию

Как развивается настольный теннис в Азербайджане? - ФОТОРЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ
13 Марта 14:52
Настольный теннис

Как развивается настольный теннис в Азербайджане? - ФОТОРЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ

Юные спортсмены продолжают семейные традиции и мечтают о мировых победах