Гюлер забил фантастический гол с 60 метров в матче "Реал" - "Эльче" - ФОТО\ВИДЕО

Полузащитник "Реала" Арда Гюлер отметился эффектным голом в матче 28-го тура Ла Лиги против "Эльче".

Как сообщает İdman.Biz, турецкий футболист отличился на 89-й минуте встречи, установив окончательный счет - 4:1 в пользу мадридского клуба.

Гюлер перехватил мяч в середине своей половины поля, подготовил его под удар и мощно пробил левой ногой. Мяч пролетел над голкипером "Эльче" Матиасом Дитуро и оказался в сетке ворот.

По оценкам, полузащитник "Реала" забил с расстояния примерно 64-65 метров.

После 28 туров чемпионата Испании мадридский "Реал" набрал 66 очков и занимает второе место в турнирной таблице.