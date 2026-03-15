Гвардиола: "АПЛ уже нельзя назвать лучшей лигой мира"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал выступление английских клубов в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на BBC, испанский специалист признал, что после последних результатов английских команд Премьер-лигу уже нельзя однозначно считать сильнейшей в мире.

"Раньше Англия была лучшей лигой мира, мы были лучшими. Но после того, что произошло посреди недели, уже нельзя так сказать. Я все равно уверен, что у нас невероятная лига, просто мы могли выступить гораздо лучше", - сказал Гвардиола.

В одном из матчей "Манчестер Сити" уступил "Реалу" со счетом 0:3. "Тоттенхэм" также потерпел крупное поражение от "Атлетико" - 2:5, а "Ливерпуль" проиграл "Галатасараю" со счетом 0:1.

В еще одном противостоянии "Арсенал" сумел избежать поражения в игре с "Байером" - лондонцы сравняли счет в концовке благодаря реализованному пенальти, и встреча завершилась со счетом 1:1.