15 Марта 2026
Гвардиола: "АПЛ уже нельзя назвать лучшей лигой мира"

15 Марта 2026 10:16
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал выступление английских клубов в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на BBC, испанский специалист признал, что после последних результатов английских команд Премьер-лигу уже нельзя однозначно считать сильнейшей в мире.

"Раньше Англия была лучшей лигой мира, мы были лучшими. Но после того, что произошло посреди недели, уже нельзя так сказать. Я все равно уверен, что у нас невероятная лига, просто мы могли выступить гораздо лучше", - сказал Гвардиола.

В одном из матчей "Манчестер Сити" уступил "Реалу" со счетом 0:3. "Тоттенхэм" также потерпел крупное поражение от "Атлетико" - 2:5, а "Ливерпуль" проиграл "Галатасараю" со счетом 0:1.

В еще одном противостоянии "Арсенал" сумел избежать поражения в игре с "Байером" - лондонцы сравняли счет в концовке благодаря реализованному пенальти, и встреча завершилась со счетом 1:1.

İdman.Biz
Лапорта подал жалобу на соперника перед выборами в "Барселоне"
Президент каталонского клуба обвинил конкурента в нарушении предвыборных правил

Гюлер забил фантастический гол с 60 метров в матче "Реал" - "Эльче" - ФОТО\ВИДЕО
Полузащитник мадридцев поразил ворота соперника ударом со своей половины поля

Стало известно, кто может заменить сборную Ирана на ЧМ-2026
ФИФА может передать путевку другой сборной из Азии

У Лиги чемпионов может смениться поставщик мячей
В последний раз футболисты играли не мячами Adidas еще в 2000 году
"Ливерпуль" активировал опцию по продлению контракта с Алисоном
Бразилец задержится в клубе как минимум до конца следующего сезона
16-летний футболист "Арсенала" стал самым молодым автором гола в АПЛ
Трансферная стоимость Доумана составляет €20 млн

Вице-президент Федерации кунг-фу обвиняет президента федерации ушу - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
Бабек Алиев о внутреннем расколе в азербайджанских единоборствах и политических кознях США в МОК
Гюнай Гурбанова завоевала "золото" чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО
У Гюльтекин Шириновой - "серебро"
Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата Европы U-23
Фарид Садыхлы победил соперника из Грузии по последнему результативному действию

Как развивается настольный теннис в Азербайджане? - ФОТОРЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ
Юные спортсмены продолжают семейные традиции и мечтают о мировых победах