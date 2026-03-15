RU

"Манчестер Юнайтед" может выставить на продажу четырех игроков

Мировой футбол
Новости
15 Марта 2026 10:58
15
"Манчестер Юнайтед" намерен расстаться с несколькими футболистами в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sun Sport, руководство английского клуба рассматривает возможность продажи четырех игроков, чтобы получить средства для усиления состава.

По информации источника, команду могут покинуть Мэйсон Маунт, Мануэль Угарте и Джошуа Зиркзее, которые не имеют стабильного места в основном составе. Также в список потенциальных трансферов входит вратарь Андре Онана, выступающий на правах аренды за "Трабзонспор".

Отмечается, что продажа этих игроков может помочь клубу привлечь средства для новых приобретений.

После 29 туров английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" занимает третье место в турнирной таблице. Сегодня команда Майкла Каррика сыграет на своем поле с "Астон Виллой".

İdman.Biz
Тэги:

