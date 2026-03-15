15 Марта 2026
RU

16-летний футболист "Арсенала" стал самым молодым автором гола в АПЛ

Мировой футбол
Новости
15 Марта 2026 03:44
17
16-летний футболист "Арсенала" стал самым молодым автором гола в АПЛ

Полузащитник "Арсенала" Макс Доуман стал самым молодым автором гола в Английской премьер-лиге (АПЛ). В матче против "Эвертона" он поразил ворота соперника в возрасте 16 лет и 73 дней.

Встреча 30-го тура АПЛ завершилась победой "Арсенала" со счетом 2:0. Доуман побил рекорд Джеймса Вона, который в 2005 году, будучи игроком "Эвертона", отличился в игре с "Кристал Пэлас" в возрасте 16 лет и 270 дней.

Доуман является воспитанником "Арсенала", он играет в системе клуба с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел за взрослую команду семь матчей, забив дебютный гол и записав на свой счет голевую передачу. Полузащитник успел дебютировать во всех турнирах сезона: Лиге чемпионов, чемпионате и Кубке Англии, а также Кубке лиги. По данным портала Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет €20 млн.

İdman.Biz

