В мадридском “Реале” определили игрока месяца

Полузащитник футбольного клуба "Реал" Федерико Вальверде признан лучшим игроком месяца в мадридском клубе по итогам февраля, передает İdman.Biz.

В борьбе за награду уругвайский футболист опередил сразу нескольких партнеров по команде - Тибо Куртуа, Орельена Тчуамени, Винисиуса Жуниора и Эдуардо Камавингу.

В феврале 2026 года Вальверде провел за "Реал" шесть матчей во всех турнирах. Полузащитник отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами, сыграв важную роль в успешных результатах команды.

26-летний футболист остается одним из ключевых игроков мадридского клуба благодаря своей универсальности, работоспособности и способности влиять на игру как в центре поля, так и в атаке.