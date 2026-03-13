Футболист "Челси" дисквалифицирован и оштрафован за поведение в матче с "Арсеналом"

Нападающий футбольного клуба "Челси" Педру Нету получил дисквалификацию и денежный штраф после матча 28-го тура чемпионата Англии против "Арсенала".

Как сообщает İdman.Biz, Футбольная ассоциация Англии (FA) отстранила футболиста на один матч и оштрафовала его на 81 тысячу евро за неспортивное поведение.

Инцидент произошел в игре, которая завершилась победой "Арсенала" со счетом 2:1. Нету был удален на 70-й минуте встречи. По данным FA, после красной карточки игрок вел себя ненадлежащим образом, не покинул поле вовремя и использовал оскорбительные выражения в адрес арбитров.

Сам футболист признал свою вину. После рассмотрения дела независимая дисциплинарная комиссия приняла решение о санкциях, подробное письменное обоснование которых будет опубликовано позже.

Из-за дисквалификации Педру Нету пропустит матч "Челси" против "Ньюкасла", который состоится 14 марта.