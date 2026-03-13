13 Марта 2026
Французская лига отменила радужную акцию ЛГБТ

13 Марта 2026 17:49
Французская лига отменила радужную акцию ЛГБТ

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) приняла решение окончательно прекратить ежегодную акцию, в рамках которой на футбольной форме игроков размещались элементы ЛГБТ-символики. Традиционная кампания, приуроченная к Международному дню борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией (17 мая), больше не будет проводиться в прежнем формате.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на авторитетное французское издание L’Equipe, это решение стало следствием участившихся случаев бойкота акции со стороны футболистов в последние годы. Многие игроки, ссылаясь на свои религиозные убеждения и личные взгляды, отказывались выходить на поле в форме с радужными номерами или капитанскими повязками. Это приводило к дисциплинарным разбирательствам, штрафам и напряженной атмосфере внутри клубов.

Руководство LFP пришло к выводу, что данная акция в последние годы начала затмевать сам футбол и препятствовать соблюдению спортивных принципов. Лига заявила, что сосредоточится на разработке новой стратегии борьбы со всеми формами дискриминации, которая будет объединять усилия по противодействию расизму и гомофобии, не используя при этом спорную символику на экипировке. Ожидается, что новые форматы просвещения и повышения осведомленности будут внедрены в ближайшее время.

