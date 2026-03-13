Бразильская "Коритиба" подписала Криштиану Роналду

Бразильский клуб "Коритиба" заключил контракт с юным футболистом Криштиану Роналду, который будет выступать в академии команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на клуб, ранее молодой талант защищал цвета "Андраираэнсе" в бразильских юношеских соревнованиях. Переход в структуру "Коритибы" станет следующим этапом в развитии его карьеры.

"Криштиану Роналду делает еще один важный шаг на футбольном пути. Мы гордимся развитием таких талантов. Желаем успехов на этом новом этапе карьеры, Криштиану Роналду. Надеемся, что впереди вас ждут большие достижения", - говорится в официальном заявлении "Андраираэнсе" по поводу перехода воспитанника.

"Коритиба" - один из старейших клубов Бразилии, основанный в 1909 году в Куритибе. Академия клуба традиционно занимается подготовкой молодых игроков для первой команды и последующей продажи в более статусные клубы.

В Бразилии нередки случаи, когда юные футболисты получают имена в честь мировых звезд: это создает дополнительный медийный интерес, но также накладывает ответственность на молодых спортсменов, которым предстоит доказывать свой талант независимо от тезки.