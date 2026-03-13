13 Марта 2026
Санкции ФИФА и угроза дисквалификации: Иран может пропустить ЧМ-2026

13 Марта 2026 10:58
Санкции ФИФА и угроза дисквалификации: Иран может пропустить ЧМ-2026

Сборная Ирана может столкнуться с жесткими санкциями со стороны ФИФА в случае одностороннего отказа от участия в чемпионате мира 2026 года. Как сообщает Idman.Biz со ссылкой на французское издание RMC Sport, дисциплинарный комитет организации рассматривает возможность полного отстранения всех иранских команд от международных соревнований под своей эгидой. Помимо спортивной дисквалификации, иранской федерации грозит штраф в размере до 555 тысяч евро в зависимости от сроков принятия окончательного решения.

Причиной возможного демарша стала эскалация конфликта в регионе после ракетных ударов со стороны США и Израиля, нанесенных 28 февраля 2026 года. Министр спорта Ирана Ахмед Доньямали ранее заявил об отсутствии условий для выступления национальной команды в США, Мексике и Канаде. Ситуацию прокомментировал и президент США Дональд Трамп, отметив, что хотя иранская сборная технически может участвовать, ее присутствие на турнире в данный момент выглядит неуместным из соображений безопасности.

В случае подтверждения бойкота Иран будет обязан вернуть все средства, выделенные ФИФА на подготовку к финальной стадии мундиаля. На групповом этапе иранская сборная должна была встретиться с командами Бельгии, Египта и Новой Зеландии. Если место Ирана станет вакантным, его может занять другая сборная из Азиатской конфедерации, в частности рассматриваются варианты с Ираком или ОАЭ.

