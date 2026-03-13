13 Марта 2026
RU

Трамп: "Не считаю уместным участие сборной Ирана в чемпионате мира"

Мировой футбол
Новости
13 Марта 2026 07:14
19
Трамп: "Не считаю уместным участие сборной Ирана в чемпионате мира"

Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети опубликовал сообщение, в котором заявил о неуместности участия сборной Ирана в чемпионате мира 2026 года, который пройдет грядущим летом в США, Канаде и Мексике, сообщает İdman.Biz.

"Сборная Ирана может приехать на чемпионат мира, но на самом деле я не считаю ее присутствие уместным − ради их же безопасности. Спасибо за ваше внимание к вопросу", — написал Трамп.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана, который ответил ударами по американским военным базам и прочим объектам в Израиле, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте и Бахрейне.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Защитник "Реала" получил очередную травму и пропустит ответный матч против "Манчестер Сити"
06:16
Мировой футбол

Защитник "Реала" получил очередную травму и пропустит ответный матч против "Манчестер Сити"

Состояние здоровья Ферлана Менди остается неопределенным
Лига конференций: "Фиорентина обыграла "Ракув", "Сигма" и "Майнц" разошлись миром - ВИДЕО
02:20
Мировой футбол

Лига конференций: "Фиорентина обыграла "Ракув", "Сигма" и "Майнц" разошлись миром - ВИДЕО

Завершились первые матчи 1/8
ЛЕ: "Ноттингем Форест" дома проиграл "Мидтьюлланну" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:00
Мировой футбол

ЛЕ: "Ноттингем Форест" дома проиграл "Мидтьюлланну" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Состоялись первые матчи 1/8 Лиги Европы
Пьер Калюлю может продолжить карьеру в АПЛ
01:18
Мировой футбол

Пьер Калюлю может продолжить карьеру в АПЛ

В английских клубах он мог бы зарабатывать "значительно больше"
Агент Холанда отреагировал на слухи об интересе "Барселоны" к игроку
00:58
Мировой футбол

Агент Холанда отреагировал на слухи об интересе "Барселоны" к игроку

Действующее трудовое соглашение Холанда с "Манчестер Сити" рассчитано до лета 2034 года
Ламин Ямаль пропустил тренировку "Барселоны" из-за недомогания перед игрой с "Севильей"
12 Марта 23:06
Мировой футбол

Ламин Ямаль пропустил тренировку "Барселоны" из-за недомогания перед игрой с "Севильей"

В нынешнем сезоне 18-летний Ямаль провел 37 матчей за "Барселону"

Самое читаемое

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
10 Марта 11:18
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана поделился впечатлениями от сезона в Чили и подвел его итоги
Борец победил на последних секундах редким приемом
11 Марта 15:41
Борьба

Борец победил на последних секундах редким приемом - ВИДЕО

Бросок "летающая белка" принес победу в 1/4 финала
Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23
11 Марта 23:03
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23 - ОБНОВЛЕНО

Цокаев стал чемпионом, еще два представителя сборной выиграли серебро

Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате Европы - ОБНОВЛЕНО
11 Марта 00:00
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате Европы - ОБНОВЛЕНО

Два "серебра" и три "бронзы"