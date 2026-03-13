Трамп: "Не считаю уместным участие сборной Ирана в чемпионате мира"

Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети опубликовал сообщение, в котором заявил о неуместности участия сборной Ирана в чемпионате мира 2026 года, который пройдет грядущим летом в США, Канаде и Мексике, сообщает İdman.Biz.

"Сборная Ирана может приехать на чемпионат мира, но на самом деле я не считаю ее присутствие уместным − ради их же безопасности. Спасибо за ваше внимание к вопросу", — написал Трамп.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана, который ответил ударами по американским военным базам и прочим объектам в Израиле, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте и Бахрейне.